«Младшего мать вынесла на руках». Двое старших мальчиков погибли во время пожара в частном доме в Пермском крае

Трагедия произошла этой ночью в двухэтажном частном доме в Оханском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страшный пожар унес жизнь двух детей в Пермском крае. Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Притыка Оханского района. Около пяти часов утра загорелся двухэтажный частный жилой дом, в котором в этот момент находились многодетная мать и трое ее детей.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 5.17 утра, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – К моменту прибытия первых пожарных подразделений весь двухэтажный дом был объят огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений, из горящего дома смогла выбраться женщина – хозяйка этого дома. На руках она вынесла своего младшего ребенка. Они получили ожоги и позже были госпитализированы. В доме оставались еще два ребенка 12 и 14 лет.

Когда в 8.20 утра пожар ликвидировали, внутри дома обнаружили тела двух несовершеннолетних детей. Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку и выясняют причину пожара и обстоятельства трагедии. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

- По факту гибели двоих детей во время пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник, руководитель и следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела следственного управления. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Осмотр дома, где случился пожар, унесший жизни двух детей, проводится с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются условия, приведшие к трагедии.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

В конце октября, напомним, в России подвели статистику по количеству случаев с гибелью детей на пожарах. Оказалось, что по этому показателю Пермский край занимает печальное первое место. Основными условиями, способствующими гибели детей стало то, что взрослые оставляли их без присмотра и то, что возгорания происходили ночью, когда люди спали.

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