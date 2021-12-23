В Прикамье пьяные молодые парни угнали и продали автомобиль

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В Кунгуре два молодых парня угнали и продали автомобиль, который нашли на улице. Подробности «КП-Пермь» рассказали в полиции.

Так, одним июльским днем 27 и 28-летний фигуранты дела распивали алкоголь Прогуливаясь по улице Труда, пара увидела автомобиль ВАЗ-21112. Они проникли в салон и доехали до села Ашап. А после разобрали и продали авто местному жителю.

Покупателя злоумышленники убедили, что машина принадлежит им. Вырученные 15 тыс. руб. угонщики потратили на алкоголь и сигареты, а остальное поделили между собой.

Суд назначил каждому виновному наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Ранее мы рассказывали историю как ранее судимого жителя Прикамья отправили в колонию за угон автомобиля у пенсионера.