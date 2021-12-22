Жителя Прикамья отправят в колонию строгого режима за угон автомобиля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Пермского края из села Усть-Кишерть отправят в колонию за угон автомобиля. Подробности столь жестокого наказания рассказали в краевом ГУ МВД России.

Инцидент произошел в июле 2021 года. В полицию обратился пенсионер – у него угнали его ВАЗ-21043. Отечественное авто было припарковано у его дома, а теперь исчезло.

Однако полицейские оперативно нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний парень. Будучи пьяным, угонщик катался по селу на велосипеде. А в процессе увидел автомобиль с оставленным в замке ключом зажигания. И решил съездить на нем в соседнюю деревню.

Бросив велосипед в ближайшие кусты, злоумышленник неправомерно завладел чужим авто. Но на обратном пути машина «не выдержала» и сломалась, и он вернулся домой пешком. Автомобиль был обнаружен и возвращен законному владельцу.

Стоило ли оно того? Теперь молодой человек ближайшие 2 года и 3 месяца жизни проведет в колонии строгого режима.