В Свердловском районе Перми в ДТП пострадал пятилетний мальчик

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми в ДТП, которое произошло в микрорайоне Крохалева, пострадал пятилетний мальчик. Как рассказал источник «КП-Пермь», столкновение двух автомобилей произошло в районе дома №8 по улице Вижайской.

Однако маленькому пострадавшему удалось избежать госпитализации. Ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, в понедельник в ДТП с участием четырех автомобилей под Пермью пострадал шестилетний ребенок.

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