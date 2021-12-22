В Свердловском районе Перми в ДТП пострадал пятилетний мальчик

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми в ДТП, которое произошло в микрорайоне Крохалева, пострадал пятилетний мальчик. Как рассказал источник «КП-Пермь», столкновение двух автомобилей произошло в районе дома №8 по улице Вижайской.
Однако маленькому пострадавшему удалось избежать госпитализации. Ему назначено амбулаторное лечение.
Напомним, в понедельник в ДТП с участием четырех автомобилей под Пермью пострадал шестилетний ребенок.
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