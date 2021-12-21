На Восточном обходе столкнулись четыре автомобиля

. Фото: Василий Вахрин

В Перми на 10-м километре Восточного обхода случилось необычное ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля. Как рассказал источник «КП-Пермь», авария произошла в понедельник, 20 декабря в районе 15:30.

Жертв аварии удалось избежать, однако пострадали три человека. Шестилетнему мальчику и 45-летней женщине рекомендовано амбулаторное лечение. 82-летняя пассажирка одного из автомобилей попала в больницу.

«44-летний водитель «Лады Гранта» при выезде на Восточный обход со стороны Новых Лядов не справился с управлением, авто занесло и он наехал на разделительный барьер. Этим он создал помеху двигавшимся из Перми в направлении Березников «Mitsubisi» и «Porsche Cayene». Те решили его объехать, но было поздно - «Porsche Cayene» наехал на разделительную полосу. А «Mitsubisi» - на обочину. Попутно водительница «Mitsubisi» въехала в «Hyundai Solaris», который отбросило на металлическое ограждение справа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события или происшествия? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

ВКонтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications