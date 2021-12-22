В Перми воспитанников детского садика эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воспитанников одного из пермских детских садов эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги. Как рассказал источник «КП-Пермь», 21 декабря в 11 утра к детскому саду по улице Репина, 10а приехала бригада пожарных.

Однако никакого возгорания в здании пожарные не обнаружили. Всего из здания эвакуировали 128 детей и 17 взрослых.

Напомним, это в текущей рабочей неделе. В понедельник из-за анонимного ложного сообщения о якобы взрывном устройстве эвакуировали Пермский Политех. А во вторник, 21 декабря эвакуировали две школы – №2 и №12.