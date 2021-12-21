Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 5:55

В Перми из-за угрозы минирования эвакуировали две школы

В учебных заведениях работают оперативные службы
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
no_titile

no_titile

Утром во вторник, 21 декабря, в оперативные службы Перми поступили анонимные сообщения о минировании пермских школ №2 и №12.

- На место выехали оперативные службы, проведена эвакуация учащихся и персонала учебных заведений. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Проводится проверка достоверности сообщения, - сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве напоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, вчера из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе эвакуировали политех. На место выехали оперативные службы, но никаких взрывных устройств не обнаружили.