В Перми судебные приставы забрали трехлетнего мальчика из семьи наркоманов

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебным приставам Свердловского района поступило решение суда об изъятии из семьи пермяков трехлетнего ребенка. Причина - асоциальный образ жизни матери и отца малыша. Мужчина употребляет наркотики, а женщина лежит в реабилитационном центре, из-за той же пагубной привычки. Домой к мужчине судебные приставы пришли вместе с полицейскими и представителями органов опеки.

- Ранее отец был уведомлен о проведении исполнительских действий, чтобы он успел собрать необходимые детские вещи. В день изъятия родитель не стал оказывать сопротивления правоохранителям и добровольно передал им сына. Возможно, мужчина понимал, что в муниципальном учреждении мальчику будет лучше, чем в родной семье, где он недополучал должного внимания и ухода, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю,

Ребенка увезли в детскую больницу. После того, как врачи проверят его здоровье, малыша отправят в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Родителей уже ограничили в правах а воспитание ребенка и сейчас решается вопрос о лишении их права на воспитание мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми с 18 этажа жилого дома выпал школьник

10-летний мальчик скончался до приезда медиков (Подробнее...)