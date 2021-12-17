В Перми с 18 этажа жилого дома выпал школьник

Мальчик скончался на месте. Фото: www.vgorodeperm.ru

В Перми в Мотовилихинском районе 16 декабря произошел трагический случай на улице Лебедева, 34. С высоты 18-го этажа выпал 10-летний мальчик.

По информации источника «Комсомольской правды», трагедия произошла около 17.30, ребенок скончался на месте до прибытия «скорой помощи».

В МВД по городу Перми подтвердили факт произошедшего, однако проверкой занимается СКР по Пермскому краю. В ближайшее время там прокомментируют трагедию.

Напомним, что в ночь на 4 декабря в Перми произошел подобный случай по этому же адресу. Около 3 часов ночи с 15 этажа дома по Лебедева, 34 выпала 13-летняя школьница. Девочка упала на козырек подъезда. Ребенок погиб.

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