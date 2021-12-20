Баскетболист «Пармы» установил рекорд Единой лиги ВТБ

Джеремайя Хилл. Фото: БК "Парма-Париматч"

Защитник «Пармы-Париматч» Джеремайя Хилл впервые в истории Единой лиги ВТБ перевел игру в третий овертайм. Об этом рассказали в клубных соцсетях.

Напомним, вчера пермская «Парма» дома принимала БК «Астана» их Нур-Султана. Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-21/22 завершилась победой пермяков – 107:101. И лишь в третьем овертайме.

В конце второго дополнительного времени при счете 94:97 Джеремайя Хилл перевел игру в третий овертайм броском практически из центра площадки. А после наша команда добила «Астану», которая уже готовилась праздновать победу.

Кстати, пришел в пермскую команду Хилл минувшим летом именно из «Астаны».