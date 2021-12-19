Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал волевую победу над «Астаной»

Фото: Евгений Вотинцев/Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»

В воскресенье, 19 декабря, баскетболисты пермского баскетбольного клуба «Парма» в домашнем матче переиграли казахстанскую "Астану".

Наши спортсмены изрядно пощекотали нервы болельщикам. Первая половина матча прошла на равных и на большой перерыв команды ушли при почти равном счете - 41:38 в пользу пермских баскетболистов.

А последние 10 минут матча получились очень напряженными. В самой концовке встречи баскетболисты «Астаны» сравняли счет, сумев перевести матч в овертайм. Однако первое дополнительное время команда провела на равных. Ничейный счет был и после второго овертайма. Все решила третья дополнительная пятиминутка, в которой пермские баскетболисты в буквальном смысле выгрызли победу. Матч завершился со счетом 108:101 в пользу хозяев паркета.

- Парма сотворила чудо руками Джеремайя Хилла, попавшего баззер в конце второго дополнительного времени. Игра получилась очень насыщенной и богатой на красивые моменты, известно сколько еще овертаймов сыграли бы команды, но у лидеров Астаны, проведших на площадке больше 40 минут, просто не осталось сил, - написал на официальной странице пермского баскетбольного клуба в соцсетях один из болельщиков.