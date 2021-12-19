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Происшествия19 декабря 2021 14:05

В Пермском крае 19-летний молодой человек изнасиловал школьницу

Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Очередное циничное преступление произошло в одном из городов Пермского края. В один из дней 2021 года в квартире своих знакомых в Чердынском районе 19-летний молодой человек изнасиловал школьницу. Вскоре преступника задержали и возбудили дело по статье 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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