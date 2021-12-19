В Пермском крае 19-летний молодой человек изнасиловал школьницу

-

Очередное циничное преступление произошло в одном из городов Пермского края. В один из дней 2021 года в квартире своих знакомых в Чердынском районе 19-летний молодой человек изнасиловал школьницу. Вскоре преступника задержали и возбудили дело по статье 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От испуга даже закричать не могла». В центре Перми изнасиловали 19-летнюю девушку

После этого преступник забрал все ценное, что было у жертвы в сумочке, и сбежал (Подробнее..)