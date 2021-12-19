В Перми открылся автокинотеатр

Фото: скриншот видео ais_cinema_street/Instagram

В субботу, 18 декабря, в Перми открылся единственный в городе автокинотеатр. Об этом сообщается в соцсетях кинотеатра ais_cinema_street.

Площадка находится под открытым небом в Мотовилихинском районе Перми на улице Соликамской, 105. Звук в автомобили передается по радиоволне в магнитоле, а во время просмотра фильма можно заказать любые товары прямо в машину. Стоимость билет - 500 рублей за одно авто, при этом организаторы отмечают, что количество людей в машине не имеет значение.

Напомним, в прошлом году на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» также работал автокинотеатр под открытым небом. Он был бесплатным и проработал полтора месяца. Кинопоказы и театральные представление пермяки могли смотреть вечером в пятницу, субботу и воскресенье.

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