Новый год 2021-2022 в Перми: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

В Перми ведутся последние приготовления к празднику: монтируются ледовые объекты и устанавливается праздничная иллюминация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь готовится к встрече Нового года: наряжается, прихорашивается. А пермяки с нетерпением ждут наступления новогодней ночи. Организаторы городских мероприятий немного приоткрыли завесу тайны и рассказали, как в этом году пройдет новогодняя ночь и в каких праздничных локациях пермякам можно отпраздновать встречу 2022-го года. А еще где погулять, сделать незабываемые сэлфи и просто подышать свежим воздухом.

Впервые откроется каток на набережной

- И день, и ночь в городе ведутся последние приготовления к празднику: монтируются ледовые объекты и праздничная иллюминация, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий» Андрей Хомяков. – К 22 декабря все эти работы будут окончены и 25 декабря весь «лед» в городе будет открыт.

Руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий» Андрей Хомяков рассказал, как в этом году пройдет новогодняя ночь. Фото: Ирина АВЕРКИНА

В этом году, чтобы создать пермякам новогоднее настроение, был выбран художественный образ «Новогодие». На улицах города появились новые световые фигуры – декорации, которые создают праздничную атмосферу: Пегасы, Снежная королева, Летающая тарелка…

Праздничная иллюминация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В прошлом году из-за пандемии и введения запрета на проведение массовых мероприятий в Перми родились шесть новогодних маршрутов, - напомнил Андрей Хомяков. – И вместо того, чтоб ехать в определенное место, человек может выйти из дома в том районе, где живет и пройти по этому маршруту, получив новогоднее настроение.

Центральный новогодний маршрут Перми начинается с кольца на площади Гайдара у Перми II, идет по улице Ленина мимо Театра-Театра, городской эспланады, к главной городской елке. После выхода на Компрос можно свернуть направо и прогуляться до ДК Солдатова и «МиГа на взлете» или спуститься вниз, к Соборной площади и набережной, где в этом году впервые откроется центральный городской каток площадью 1,5 тысячи кв.м.

Центральный новогодний маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Откроется каток 25 декабря и будет работать до 13 февраля с соблюдением всех противоэпидемических правил, которые требует Роспотребнадзор: масочный режим, измерение температуры тела и наличие QR-кода. Для тех, кто младше 18 лет, QR-код не требуется.

Каток будет бесплатным, и за выход со своими коньками на лед платить не придется, но вот если вам потребуются коньки, то за прокат нужно будет заплатить.

- В новогоднюю ночь центральный городской каток на набережной будет работать с 22.00 до 04.00 утра, - рассказал Андрей Хомяков. – Для катающихся будет предусмотрено создание новогоднего настроения и соответствующий музыкальный ряд.

Кстати, рядом с главным городским катком будет работать зона ресторации, где можно будет перекусить и выпить горячего чая, фотозоны, и уличные стенды, где будет открыта выставка, посвященная пермскому звериному стилю.

Также можно будет посетить катки в разных районах города. В этом году их планируется открыть в Перми около 70. Восемь из них входят в проект «Ледовый сезон», где можно будет бесплатно покататься по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.

Салюта в новогоднюю ночь не будет

С 27 декабря во всех городских ДК начнутся новогодние театрализованные представления. Важно: проводиться они будут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Пегасы на площади у Центрального рынка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А центральным ледовым парком, где пермякам можно будет погулять семьями, в этом году станет городская эспланада. Она засияет особенными огнями и придаст городу новогоднюю масштабность. Сейчас здесь заканчивается монтаж светового занавеса «Звездная ночь», вырастают ледовые объекты, просмотровые площадки, зоны для сэлфи и центральный трон для Дедушки Мороза.

- Креативная режиссерская команда постаралась, чтобы новогодняя ночь и гуляния прошли в городе в ретро-стиле, - объясняет руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий». – На эспланаде будут вестись радио-трансляции с композициями из прошлого века и будут транслироваться видеоклипы, в съемке которых примут участие пермские семьи. Вокруг новогодней елки «вырастут» снежные хвойные белые ели со встроенными светодиодами и появятся интерактивные ледовые декорации: «Оливье» - интересный лабиринт, куда можно войти прокатиться и постараться найти выход. Сэлфи - зона, кремлевские куранты – знаменитая башня Кремля, которую можно будет увидеть, посетив пермскую эспланаду и много чего еще интересного.

Со 2 по 9 января на эспланаде ежедневно с 12.00 до 16.00 будут организованы различные мероприятия: у центральной елки пройдут интерактивы и развлечения. Возле «Оливье» - спортивные мероприятия.

Для того, чтобы прогуляться по эспланаде, QR-код предъявлять будет не нужно, но чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора, в локации будут пропускать только детей, а взрослые должны будут остаться за периметром.

А в Рождественское гуляние 7 января весь периметр эспланады огородят, и у всех гуляющих будут проверять QR-коды. С 12.00 до 16.00 здесь пройдут интерактивные забавы, а с 16.00 до 19.00 – большое рождественское концертное представление.

Гуляющие на эспланаде смогут и согреться: здесь будут работать домики с горячим кофе, чаем и булочками.

А вот новогоднего салюта, увы, в этом году в Перми не будет.

- Мы живем в эпоху пандемии, поэтому даже в новогоднюю ночь важно избежать массового скопления людей, поэтому большого салюта в новогоднюю ночь в Перми не будет, - объяснил Андрей Хомяков. – Ведь если мы запланируем салют где-то, то один район его увидит, а другой нет. К тому же, как показывает практика, новогодние салюты люди чаще смотрят в своем дворе. Сколько бы мы ни организовывали новогодние ночи, салютов всегда оказывается больше за периметром проведения мероприятия. И, надеемся, что люди нас поймут.