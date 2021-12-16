В Перми разыскивают таксиста, который может пролить свет на судьбу пропавшей 22-летней девушки

Фото: Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой

Почти неделю в Перми идет розыск 22-летней Анны Красавцевой. 10 декабря девушка уехала в гости к подруге, но домой не вернулась.

Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой просит откликнуться таксиста, чей автомобиль был припаркован на улице Тургенева, возле дома № 35 11 декабря в 2.38 ночи. Также автолюбителей, кто проезжал этой ночью в районе ТСЦ «Агат», просят просмотреть записи с видеорегистратора и в случае обнаружения на кадрах девушки - передать их поисковый отряд.

Анна Красавцева, 22 года.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 160-165 сантиметров. Нормального телосложения, темные волосы чуть ниже плеч и карие глаза.

Была одета: красный пуховик, черные джинсы и черные кожаные ботинки. При себе черная лакированная сумка.