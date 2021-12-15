В Перми пропала 22-летняя девушка

Фото: Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой
В Перми пропала 22-летняя Анна Красавцева. 10 декабря девушка уехала к подруге в Мотовилихинский район города и до сих пор не вернулась домой, рассказали в поисковом отряде памяти Ирины Бухановой.
Особые приметы девушки: 18-20 лет на вид, рост 160-165 сантиметров. Нормальное телосложение, темные волосы чуть ниже плеч и карие глаза.
Была одета в красный пуховик, черные джинсы и черные кожаные ботинки. При себе черная лакированная сумка.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам:
- 102;
- 8 (922) 345-67-02.