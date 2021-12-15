В Перми пропала 22-летняя девушка

Фото: Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой

В Перми пропала 22-летняя Анна Красавцева. 10 декабря девушка уехала к подруге в Мотовилихинский район города и до сих пор не вернулась домой, рассказали в поисковом отряде памяти Ирины Бухановой.

Особые приметы девушки: 18-20 лет на вид, рост 160-165 сантиметров. Нормальное телосложение, темные волосы чуть ниже плеч и карие глаза.

Была одета в красный пуховик, черные джинсы и черные кожаные ботинки. При себе черная лакированная сумка.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам:

- 102;

- 8 (922) 345-67-02.