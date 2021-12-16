В Перми мужчина скончался на руках врачей, после падения с пятого этажа

Пострадавший мужчина скончался, выпав с пятого этажа. Фото: Анна Маркова

В Перми 15 декабря в около 22.30 часов с пятого этажа дома по улице Героев Хасана, 11а выпал 45-летний мужчина. По информации источника, очевидцы вызвали «скорую». Мужчина был еще жив, когда бригада приехала на место, однако спустя несколько минут пострадавший скончался на руках медиков.

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