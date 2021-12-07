В Перми спасли девушку, которая стояла на крыше пятиэтажки с ножом в руках

В службе отмечают, что за год экипажи выезжают более 2,5 тысяч раз на оперативные события. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Перми спасатели отговорили девушку от необдуманного поступка. В службу 112 позвонили очевидцы и рассказали, что на крыше пятиэтажного дома стоит девушка.

Спасатели приехали на место и поднялись к ней. Девушка стояла на краю крыши, держалась одной рукой за перила, в другой руке был нож. Спасатели поговорили с ней, и та согласилась спуститься с крыши. Сделав несколько шагов, девушка потеряла сознание. Спасатели передали ее медиком.

В Пермской городской службе спасения работает 65 профессионалов. В службе отмечают, что за год экипажи выезжают более 2,5 тысяч раз на оперативные события.

Напомним, пермские спасатели переезжают в новое современное здание. До сих пор специалисты городской Службы спасения вынуждены были размещаться в разных частях города, причем в стесненных условиях.

В реконструированном просторном здании бывшей автобазы на улице Ижевской, 25 теперь разместится учебно-тренировочный комплекс пермских спасателей. Его площадь составляет около 2,7 тысячи квадратных метров.