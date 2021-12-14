Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 5:14

Пермские спасатели помогли женщине достать палец из блендера

Несчастный случай произошел во время приготовления ужина
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщину отвезли в больницу и освободили палец.

Женщину отвезли в больницу и освободили палец.

Фото: Василий Вахрин

В Перми женщина пострадала во время приготовления ужина. По информации источника, несчастный случай произошел поздно вечером в одной из квартир на улице Плеханова.

Достать палец самостоятельно было невозможно, он был сильно поврежден. Супруг пострадавшей позвонил в службу спасения. На месте спасатели приняли решение отвезти женщину в больницу, чтобы избежать большую кровопотерю. В стационаре они отпилили лопасти блендера бормашиной. Врач достал из пальца нож блендера и зашил рану.