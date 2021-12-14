Пермские спасатели помогли женщине достать палец из блендера

Женщину отвезли в больницу и освободили палец. Фото: Василий Вахрин

В Перми женщина пострадала во время приготовления ужина. По информации источника, несчастный случай произошел поздно вечером в одной из квартир на улице Плеханова.

Достать палец самостоятельно было невозможно, он был сильно поврежден. Супруг пострадавшей позвонил в службу спасения. На месте спасатели приняли решение отвезти женщину в больницу, чтобы избежать большую кровопотерю. В стационаре они отпилили лопасти блендера бормашиной. Врач достал из пальца нож блендера и зашил рану.