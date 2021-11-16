В Перми спасатели помогли замерзающему на обочине мужчине

Фото: Виталий Юрьев

В Перми на улице Ласьвиеской спасатели обнаружили замерзающего лежащего мужчину. Об этом в соцсетях поделился пермский спасатель Виталий Юрьев.

По его словам, спасатели ехали с вызова в поселке Крым. Бригада помогала скорой помощи в транспортировке больного. После на безлюдных просторах промышленной части улицы Ласьвинская, за дорогой в кустах, случайно заметили что-то похожее на куртку. Остановились и вернулись.

Оказалось, около дерева, спиной к дороге, лежит человек в позе эмбриона. Спасатели разбудили его и оказали первую помощь, обогрели. А после помогли добраться до дома и провели разъяснительную беседу.

«Пожалуйста, приглядывайте за своими родственниками и коллегами , особенно, если они хорошо "приняли на грудь". Не оставляйте их одних на улице, помогайте добраться до дома. Даже , если они будут вас убеждать, что сами всё могут и тут «через лес пол часа и дома, я сто раз так делал», - добавил спасатель.