Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчиннский покинул пост

Вячеслав Торчинский больше не министр культуры Пермского края. Фото: архив "КП"

Вячеслав Торчинский больше не министр культуры Пермского края. Информацию об этом «КП» подтвердили в пресс-службе ведомства. С конца ноября исполняет обязанности министра Марина Илюхина, которая была до этого заместителем Торчинского.

Ранее источник «КП» в правительстве региона сообщил, что Пермскую художественную галерею может возглавить Вячеслав Торчинский. Однако пока никаких решений по его назначению властями озвучено не было.

Напомним, Вячеслав Торчинский работал журналистом, затем возглавил собственное рекламное агентство. После отвечал за культурную политику Перми, занимая должности председателя комитета по культуре и начальника департамента культуры и молодежной политики.

В июле 2017 года Торчинский был назначен исполняющим обязанности главы администрации Свердловского района, но уже в октябре вновь вернулся в городскую администрацию - заместителем главы. Тогда ему в обязанности вменили организовать подготовку к 300-летнему юбилею Перми. Минкульт он возглавил в апреле 2018 года.

Читать также

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян написала заявление об уходе

Новым директором может стать министр культуры региона (Подробнее...)