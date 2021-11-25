Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян написала заявление об уходе

Юлия Тавризян проработала в галерее 36 лет. Фото: Василий Вахрин

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян подтвердила информацию о том, что уходит со своего поста, она уже написала заявление. Напомним, ранее источники «КП» в правительстве региона сообщали, что галерею может возглавить нынешний министр культуры Вячеслав Торчинский.

«Странно называть это слухами, раз уж в паблик просочилось) Вряд ли можно стесняться поста директора крупнейшей культурной институции Прикамья и одного из крупнейших музеев России. Я считала этот пост высокой честью все десять лет, которые я возглавляла Perm State Art Gallery Пермскую галерею и считаю счастьем все 36 лет, которые я в ней работаю…

И, да, заявление об уходе с поста директора написано. Пока я на месте, буду по-прежнему рада всех видеть. У меня есть наследственные обязательства по отношению к галерее. Да и дел много начато. Но, как говорится, предложениям открыта и «переезд возможен» (кажется так пишут в резюме).

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