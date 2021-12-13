Власти Перми показали, как будет выглядеть новый термальный комплекс на Героев Хасана

Фото: gorodperm.ru

Мэрия Перми показала внешний облик комплекса «Пермские термы», который построят на улице Героев Хасана, 42/1, на площадке бывшего завода ЖБК. Об этом со ссылкой на администрацию Перми сообщает издание business-class.

По предложению проектировщика, на главном фасаде термального комплекса изобразят березовый лес с контражурной подсветкой. Контражурная подсветка отличается особым ее расположением. Элементы подсвечиваются по контуру, создавая мягкий, слегка рассеянный эффект свечения. Она смотрится весьма выигрышно, особенно в темное время суток. Также фасады здания предлагают окрасить в необычные цвета - графитово-серый, сигнально-желтый, желто-зеленый, имитация деревянной поверхности.

По данным инвестора, оздоровительный комплекс будет состоять из двадцати видов бань разных народов мира, трех открытых и трех закрытых бассейнов, большой зоны отдыха на открытом воздухе. Площадь комплекса составит 6,7 тысяч кв. метров. Первая очередь Пермских терм откроется в марте 2022 года.

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