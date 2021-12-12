Разработать концепцию нового зоопарка в Перми поручили московской фирме

Таким видели дизайнеры новый зоопарк до начала его строительства. Фото: vicar.ru

Пермяки уже целую туристическую тропу протоптали вокруг внушительной ограды стройки нового пермского зоопарка, чтобы хоть одним глазком увидеть, каким он будет. Впрочем, за массивными колоннами ограды ничего увидеть пока не удается кроме разбросанных тут и там кирпичных стен корпусов.

Однако вскоре на суд горожан и зоологов представят эскизы оформления будущего царства животных. Подрядчик строительства – ОАО «РЖД» - выбрал субподрядчика. Он должен разработать концепцию художественного оформления экспозиции и интерьеров. Этим займется московская компания ООО «Энергокомплекс».

За 52 миллиона 700 тысяч рублей до 25 января москвичи должны представить два варианта эскизов и подробного описания, как будут оформлены все пять зон зоопарка - «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Страна обезьян и тропический рай».

Затем, после того, как зоологи и представители краевого Минкульта выскажут свои соображения, концепцию доработают. Сделать это должны успеть до 1 апреля, ведь пермякам пообещали, что уже в сентябре начнут перевозить зверей в новый зоопарк.

Разработчикам предстоит также продумать систему безопасности – предусмотреть систему электронных пастухов, которые предотвратят побег питомцев на волю.

Уже сейчас можно понять, что новый зоопарк будет не похож на прежний. Например, в техзадании на разработку концепции говорится, что почти треть площади всех вольеров займут искусственные скалы и большие валуны.

Также на площадках и в вольерах предусматриваются различные насаждения из раскидистых деревьев, елей, кустарников, трав. Для обезьянок натянут канатные тренажеры и гамаки, где шимпанзе, мартышки, орангутанги и гиббоны смогут покачаться в свое удовольствие. Для пумы, а также для льва и двух леопардов выстроят водоемы с водопадами и макетами скал. Гималайский мишка будет бродить в густом травостое со злаками меж колючих ягодных кустарников и высоких и прочных хвойных деревьев, как написано.

Судя по техзаданию, пермский зоопарк должен пополниться экзотическими животными. Например, в нем появятся гигантский кенгуру, страус эму, красный и тундровый волки и другие редкие звери.

Освещение в зоопарке по вечерам должно напоминать естественный лунный свет.