Школы, больницы и детские сады получат 2,5 тысячи подарков

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Традиционная благотворительная акция пройдет в 36 населенных пунктах Прикамья. Более 20 сельских домов культуры и спорта, 18 школ, детских садов и центров допобразования, районные больницы и дома престарелых получат индивидуальные подарки в преддверии Нового года.

«Марафон добрых дел» пройдет в Ординском, Кунгурском, Куединском, Уинском, Чернушинском, Чайковском, Еловском, Березниковском, Соликамском, Добрянском, Ильинском округах, в Пермском районе и ЗАТО «Звёздный» в течение двух недель, с 13 по 24 декабря. При этом адресная доставка подарков организуется с учетом эпидемиологических требований.

В рамках акции районным больницам передадут 290 инфракрасных термометров, творческим коллективам подарят 280 сценических костюмов, включая обувь для народных танцев, платья, рубашки, головные уборы с орнаментами, вышивкой и аппликациями. Школам, центрам культуры и досуга вручат спортивный инвентарь, развивающие игры, музыкальное оборудование, а домам инвалидов и престарелых – телевизоры, сладкие угощения и новогодние украшения.

Чтобы создать праздничное настроение у жителей, на главных городских и сельских площадках появятся световые фигуры снеговиков и пройдет церемония зажжения центральной елки.

Отметим, что пермские нефтяники совместно с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» проводят такие акции уже более 12 лет, поддержку получают учреждения образования, культуры, здравоохранения, спортивные объединения и др. В течение этого года в рамках «Марафона добрых дел» районным больницам передали 16 медицинских автомобилей, а ребятам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата вручили 14 колясок.