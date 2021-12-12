Для продления улицы Крисанова в Перми скоро начнут выкупать у собственников землю

Над шоссе Космонавтов появится путепровод. Эскиз проекта.

То, о чем краевые власти говорили еще в начале этого года, начинает воплощаться в жизнь. В Перми выбрали подрядчика, который должен определить перечень земельных участков, необходимых для продления улицы Крисанова.

Этим займется пермская компания «Бизнес-стратегия», предложившая минимальную цену на торгах - 15 миллионов рублей. На эти деньги она оценит недвижимость и подготовит проекты соглашения с собственниками.

Понятно, что для выкупа земли потребуются гораздо большие суммы – скорее всего, придется выкупить земельные участки у Центрального рынка, колледжа и Духовного управления мусульман.

Пока речь идет о строительстве путепровода над шоссе Космонавтов, под которым должна проходить улица Крисанова.

Весной должна начаться реконструкция Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до Пушкина. На ней будет четырехполосное движение с выделенной полосой для автобусов, а на пересечении с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку.

Также в рамках реконструкции построят мост через речку Данилиха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вместо мечети – дорога». Для расширения улицы Крисанова в Перми будут изъяты 60 участков

Власти выкупят землю у Центрального рынка, колледжа и Духовного управления мусульман (подробнее…)