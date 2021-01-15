Весной в Перми начнется реконструкция улицы Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. По проекту на улице будет четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта, а на пересечении с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку. Также в рамках реконструкции будет построен мост через реку Данилиха.Серьезные работы пройдут на участке улицы Пушкина за Центральным рынком, между улицами Борчанинова и Крисанова, на шоссе Космонавтов от Мильчакова до площади Центрального рынка. Будет реконструирована улица, проходящая вдоль кромки долины реки Данилихи от шоссе Космонавтов до улицы Крисанова.Перед самым новым годом администрация Перми утвердила проекты планировки и межевания территории между улицами Крисанова, Пушкина, Крылова, Данилихинской, Полевой, шоссе Космонавтов и Столбовой.Сейчас там находятся гаражи, торговые комплексы, а также несколько частных и многоквартирных домов. Всего для строительства дороги планируется выкупить у владельцев 60 участков земли.В частности, будут выкуплены три участка по улице Пушкина, 104, принадлежащие Центральному рынку, участок колледжа «Оникс» по улице Пушкина, 107а, территория, предназначенная под строительство АГЗС на шоссе Космонавтов, 44.Также под строительство дороги пойдет площадка на улице Крылова, ранее переданная в безвозмездное пользование Духовному управлению мусульман Пермского края под возведение мечети.Работы начнутся во втором квартале этого года.