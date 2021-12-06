Фото: администрация Перми.

До сих пор специалисты городской Службы спасения вынуждены были размещаться в разных частях города, причем в стесненных условиях. И вот они приступили к переезду в новое комфортное здание.

В реконструированном просторном здании бывшей автобазы на улице Ижевской, 25 теперь разместится учебно-тренировочный комплекс пермских спасателей. Его площадь составляет около 2,7 тысячи квадратных метров.

В новом комплексе создали все условия для того, чтобы спасатели могли тренироваться, отрабатывая навыки спасения при чрезвычайных ситуациях. Здесь имеются просторный спортзал с тренажерами, бассейн для водолазов, современная теплодымокамера, многоуровневый комплекс-скалодром. Обустроены теплые боксы для стоянки и ремонта техники, предусмотрены учебные классы для занятий по разным направлениям.

- Бывшая автобаза на улице Ижевской, которая реконструирована для размещения Пермской городской Службы спасения, была первым объектом, на который я приехал с проверкой после того, как стал главой города, - отметил Алексей Дёмкин. - И вот спустя год реконструкция завершена, спасатели начали перевозить оборудование в новое обустроенное здание. Наши спасатели - настоящие герои, и работать они должны в комфортных условиях. Я рад, что свой профессиональный праздник, 27 декабря, они встретят уже на новом месте.