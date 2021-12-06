В Минздраве рассказали сколько человек в Пермском крае сделали прививку от коронавируса

Всего в Пермский край поступило 1 522 894 комплектов вакцины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным, в Прикамье вакцинацию против коронавируса первым компонентом прошли 1 млн 78 тыс. жителей (53,6 % от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Такие данные приводит Минздрав региона. Вакцинацию в регионе проводят 63 медицинские организации.

Всего в Пермский край поступило 1 522 894 комплектов вакцины. Из них 1 139 393 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 287 006 – «Спутник Лайт», 83 000 – «ЭпиВакКорона», 13 495 – «КовиВак».

Кстати, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 690 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 144 926.