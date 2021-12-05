Объявлен конкурс на строительство спортивного комплекса в центре Перми

Снаружи комплекса будет спортплощадка с полем для мини-футбола. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье власти планируют возвести в центре краевой столицы многофункциональный спортивный комплекс «Энергия». Уже объявлен конкурс на его строительство. Его планируют разместить на улице Советской, 100, где раньше был стадион. Его площадь – около 16,9 тыс. кв. метров. В одну смену в спорткомплексе смогут заниматься 274 человек. Начальная цена контракта – 1,8 млрд руб.

Планируется, что в комплексе будут универсальные спортзалы и бассейн на 28 человек в смену, снаружи - открытая спортплощадка с беговым кругом 200 метров и мини-футбольным полем, беговые дорожки, тропинки для скандинавской ходьбы, спортплощадки с тренажерами и теннисным кортом.

Наблюдать за выступлениями или соревнованиями спортсменов с трибун смогут сразу до 1 тысячи человек, будут организованы места для инвалидов.

Кстати, определился подрядчик, который построит новый участок пермской улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Кто займется строительством, можно узнать по ссылке.