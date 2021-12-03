Строительством нового участка улицы Крисанова займется питерская компания

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Определился подрядчик, который построит новый участок пермской улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Им стала компания из «культурной столицы» - АО «АБЗ-Дорстрой», сообщает портал госзакупок.

Правда, победитель конкурса стал единственным его участником. Цена контракта составит 3,4 млрд руб. Работы необходимо начать 17 декабря 2021 года, а завершить – к 1 января 2025 года.

Напомним, новая часть улицы Крисанова соединит шоссе Космонавтов с улицей Пушкина. Появятся четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта и двухуровневая развязка на пересечении улицы Крисанова с шоссе Космонавтов.