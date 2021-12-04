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Происшествия4 декабря 2021 9:16

В Перми загорелся 23-этажный дом

До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 70 человек
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: скриншот видео chp_59/Instagram

Фото: скриншот видео chp_59/Instagram

В Перми в субботу, 4 декабря, произошел пожар в 23-этажном жилом доме на проспекте Декабристов, 21. Как сообщили очевидцы, загорелась кухня на 22-этаже, большинство жителей эвакуировались, а на место ЧП приехали несколько пожарных машин.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 12:50. Через две минуты к дому уже подъехали первые пожарно-спасательные подразделения.

- Возгорание произошло на кухне в двухкомнатной квартире. Полностью ликвидировать огонь удалось в 13:23. Площадь пожара составила два квадратных метра. На вызов реагировали 10 единиц техники и 30 человек личного состава. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Погибших и пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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