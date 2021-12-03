В Пермском крае окончены поиски 29-летней девушки

Кристина. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

- Найдена, жива, просим снять репосты, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о пропавшей 29-летней Кристины.

Напомним, с 17 на 18 октября Кристина ушла из Нытвенской районной больницы по улице Чкалова, 61 и исчезла. С тех пор ее искали волонтеры и полицейские. Сегодня вечером поисковики сообщили радостную весть - спустя полтора месяца поисков девушку нашли живой. Где все это время пропадала Кристина, не сообщается.

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