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Происшествия29 ноября 2021 8:21

В Перми ушла из дома и не вернулась 21-летняя девушка

Она ушла в неизвестном направлении 28 ноября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: "ЛизаАлерт" Пермского края

Фото: "ЛизаАлерт" Пермского края

В Перми разыскивается 21-летняя Анна Стерлягова. Как сообщил в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края, девушка пропала 28 ноября.

Особые приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Была одета в темно-серый пуховик, черные ботинки, серую вязаную шапку и серый шарф.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Анны, просят звонить по телефонам:

- 112

- 8 (800) 700-54-52