Пермяки смогут увидеть самую яркую комету этого года

C/2021 A1 (Leonard) Комета 13 ноября 2021 года, снимок Дэна Бартлетта.

Пермяки в ближайшее время смогут увидеть самую ярчайшую в этом году комету – Leonard. В планетарии рассказали, что 3 декабря ее уже можно наблюдать, но многое зависит от погоды, затем 6 декабря "хвостатая" окажется примерно в 5° к северу от звезды Арктуры.

12 декабря 2021 года она пройдет в 35 миллионах километрах от нашей планеты.

Комета будет видна на утреннем небе и на фоне вечерней зари. Когда она достигнет максимальной яркости и будет располагаться почти точно между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния солнечных лучей и в результате яркость пылевого хвоста должна увеличиться.

Наблюдатели могут в последний раз взглянуть на комету Леонарда, погруженную в утренние сумерки 12 декабря, затем видимость закончится.

Ранее мы рассказывали о том, как над Пермью и другими регионами страны, пронесся огненный болид, читайте об этом редком астрономическом явлении тут.