«Он был размером с самолет». Пермяки рассказали, как увидели в небе яркий болид

Огненный шар с хвостом наблюдали жители нескольких городов России.

«В небе пронесся метеорит», «Была яркая вспышка», «Это был огненный шар», такие сообщения появились накануне вечером в социальных сетях Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска и других городов России. В подтверждении этих слов появились фрагменты видео, снятые на авторегистратор. Картинка действительно впечатляющая. Огромный огненный шар с длинным горящим хвостом прокатился по небу и быстро исчез, приближаясь к земле.

Увидеть уникальное астрономическое явление посчастливилось и пермякам. Об этом рассказала Олеся Губарева.

- В Перми пролетел метеорит, - говорит девушка. - В 21.30 в Перми в районе ЖК «Солнечный город» я увидела, как быстро летел какой-то горящий объект вниз с очень большой скоростью и по размерам был как самолет, либо как метеорит. Но вот что удивительно - ни звука, ни зарева не было.

Мы позвонили лектору Пермского планетария и астроному-любителю Виталию Францеву, который рассказал, что скорее всего это был яркий болид, падающая звезда.

- Это действительно достаточно редкое явление и тем, кто его увидел – повезло, - говорит Виталий Францев. – Сейчас действует метеорный поток Леониды, не исключено, что этот болид был его представителем. Следующий яркий поток ожидается 12 – 14 декабря с 2 часов ночи. Его можно будет наблюдать, уехав подальше от города в южную сторону.