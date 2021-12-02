В Пермском крае нашли погибшей пропавшую женщину

В Пермском крае окончены поиски 72-летней женщины.

В Пермском крае окончены поиски 72-летней женщины, которая пропала 29 ноября. Она найдена погибшей, сообщили в поисковом отряде «Регион 59». Женщину искали трое суток, она ушла из дома в селе Сепыч и пропала. Что произошло с пенсионеркой, не сообщается.

Напомним, сейчас в Перми идут поиски 21-летней Анны Стерляговой, девушка пропала 28 ноября, с тех пор ее никто не видел. в полицию обратились родственники Анны. Приметы девушки и фото можно найти тут.