В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 693 человека

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 693 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 693 человека, проведен 2 731 ПЦР-тест. В ковидных отделениях в больницах в тяжелом состоянии - 324 пациента. Из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 847 человек, за сутки - 21. Общее число заболевших в Прикамье - 140 770.

Кстати, в Пермском крае власти продлили ковидные ограничения до 10 января. Это значит, что без QR-кода или сертификата о вакцинации пермяков не должны пускать в заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров. Подробнее здесь.