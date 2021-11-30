В Пермском крае продлили ковидные ограничения до 10 января

В Прикамье без QR-кода в новогодние каникулы не пустят в кино или ресторан. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае власти продлили ковидные ограничения до 10 января. Это значит, что без QR-кода или сертификата о вакцинации пермяков не должны пускать в заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров.

По-прежнему должны быть закрыты кафе, рестораны и клубы с 23.00 до 6.00 часов, в эти часы они могут работать только на вынос или по доставке, исключения есть только для кафе в аэропорту и на вокзалах.

У сотрудников организаций, которые находятся в бизнес-центрах продолжать проверять QR-коды при входе. Также это требование касается сфер бытовых услуг, банков, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования.

Режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше также продлен. Они должны находиться дома и могут выходить на улицу только за продуктами или лекарствами. Те, кто прививку сделал, могут не соблюдать домашний режим.

Напомним, сделать заявку на доставку продуктов и лекарств пожилые пермяки могут по телефонам горячей линии: 8-800-101-92-72 и 8-800-200-34-11. Помощь также оказывают социальные участковые и Скорая социальная помощь по телефону - 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Работает круглосуточно.

Также до 10 января в Прикамье не будут проводиться мероприятия с большим количеством посетителей.