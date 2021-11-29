Сегодня ночью внезапно умерла молодая чемпионка Европы по тхэквондо Арина Биктимирова

Фото: страница в Instagram Минспорта.

Еще в начале ноября в Прикамье поздравляли пермскую студентку Арину Биктимирову с победой в чемпионате Европы по тхэквондо. И вот сегодня в ТАЭКО-клубе сообщили, что в четыре утра ее не стало.

- Сегодня ночью внезапно ушла из жизни выдающаяся спортсменка Пермского края Биктимирова Арина, - сообщили в клубе. - Ничто не предвещало трагедии. Арина была абсолютно здорова. Перед чемпионатом Европы она проходила углубленное медицинское обследование. Никаких проблем со здоровьем не было. Светлая память нашей девочке. Соболезнования маме и папе.

- Ушла из жизни молодая и талантливая спортсменка, - выразили соболезнование в краевом Минспорта. - От спортивной общественности Пермского края выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Арина училась на втором курсе Пермского государственного научно-исследовательского университета, готовилась стать радиофизиком и мечтала покорить новые вершины в спорте.

Редакция «Комсомольской правды» также выражает искренние соболезнования родным и близким талантливой студентки и спортсменки Арины Биктимировой.