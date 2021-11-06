«Ее шокировала беременность любовницы». Стали известны подробности смерти молодой учительницы, тело которой нашли на пермском кладбище

Михаил и Анастасия. Фото: личные страницы ВКонтакте

- Ее бывший муж сейчас в очень подавленном состоянии, - рассказывает знакомая умершей женщины. - Не только из-за произошедшего, но и из-за разговоров среди местных жителей о его причастности к самоубийству Насти, а город у нас маленький - все друг друга знают, поэтому ему вдвойне тяжелее все это слышать.

27 октября на кладбище в городе Очер Пермского края нашли мертвой 31-летнюю учительницу физкультуры Анастасию (имя изменено - Ред.). Смерть молодой учительницы вызвало шок у ее близких, а также массу обсуждений, в частности одна из ее подруг в социальной сети ВКонтакте анонимно опубликовала следующую запись:

«Совсем недавно наш город потрясла новость о загадочной смерти молодой, красивой, успешной женщины. Знала ее лично, в голове не укладывается, что сама на себя могла руки наложить... Знаю, что всех мучает этот вопрос, но никто его не озвучивает: «Сама ли...!?» Много странностей и несостыковок в ее гибели, надеюсь, наши следователи не спустят все на тормозах, а если и не станут все тщательно проверять, напишу на федеральный канал, они разберутся, что к чему».

Близкая подруга Анастасии Кира (имя изменено - Ред.) считает, что все разговоры о причастности супруга к преступлению - слухи, которые не выдерживают никакой критики.

- С Михаилом (имя изменено - Ред.) Настя познакомилась больше 10 лет назад, - рассказывает Кира. - И почти сразу же он ей стал изменять. Разговоры о его любовных похождениях в нашем маленьком городе разлетались быстро, и Настя сразу обо всем узнавала. Это становилось поводом для постоянных скандалов и ссор. Еще в студенческие годы из-за его неверности Настя несколько раз пыталась покончить с собой. Мише удавалось ее вытаскивать. В конце августа 2021 года они развелись, но продолжали жить вместе. К этому времени у Михаила родились две девочки от Насти и ребенок от одной из любовниц. Вторая его возлюбленная была в положении. Новость о беременности одной из его дам, видимо, и стало последней каплей для Анастасии. После очередной ссоры она выбежала из дома со словами: «Я тебе устрою сейчас проблемы».

Спустя несколько часов Михаил нашел Настю на кладбище - мертвой. Среди местных жителей начались разговоры о том, что на месте, где нашли ее тело, были видны следы борьбы. Следствие никак не комментирует подобные заявление, как и вопрос о том, были ли на теле Насти видимые следы насилия.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю.

Кира рассказала "КП", что ознакомлена с предварительным заключением судмедэкспетра, а разговоры о том, что на месте обнаружения тела Насти были следы борьбы, назвала обычными слухами.

- Проверка по этому факту проводится специалистом высокого уровня, абсолютно беспристрастным следователем, с большим опытом работы. Через 30 суток он примет решение - возбуждать уголовное дело или отказать. Судебная медицинская экспертиза трупа Насти уже проведена. Никаких телесных повреждений, кроме следов, указывающих на ее самоубийство, на теле не обнаружено. Никаких следов борьбы на месте трагедии также нет. Конечно, Михали вел себя мерзко и подло по отношению к Насте, знал, что она его любила, но продолжал изменять, это низко, я его не оправдываю, но он не преступник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нашли мертвой на кладбище». В Пермском крае при загадочных обстоятельствах умерла молодая учительница

У 31-летней жительницы Очера остались две несовершеннолетние девочки (Подробнее..)

Оставила две предсмертные записки: в Пермском крае покончила с собой молодая женщина

Некоторые ее знакомые сомневаются, что она могла совершить самоубийство (Подробнее...)