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Общество26 ноября 2021 12:55

В Пермском крае провели более 3,6 миллиона тестов на коронавирус

Ежедневно тестируют порядка восьми тысяч граждан
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье с начала пандемии коронавируса проведено уже более 3,6 миллионов тестов на COVID-19. Об этом рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора. А ежедневно проводится около восьми тысяч тестов.

«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», - отметили в ведомстве.

Напомним, на 26 ноября в Прикамье выявили 691 заражение коронавирусом за сутки.