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Общество26 ноября 2021 8:56

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 691 человек

За сутки в регионе проведено 9 999 тестов
Анна Маркова
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С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 746 человек.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 746 человек.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболел 691 человек. Роспотребнадзор сообщает, что проведено 9 999 тестов.

В больницах региона в тяжелом состоянии находится 351 человек, из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших в Прикамье достигло 137 998.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 746 человек.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 127 519 человек. 790 354 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.