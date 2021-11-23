«Звери, а не дети». В Перми подростки петардой взорвали голову собаке

Фото: скрин видео ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь/ВКонтакте

Шокирующий случай нечеловеческой жестокости произошел в Перми в микрорайоне Крым. Как сообщается в группе по борьбе с жестоким обращением к животным «Антидогхантер», поздним вечером в лесу около профилактория подростки засунули петарду в рот собаке и взорвали ее.

- К сожалению, на территории профилактория был только охранник и он не знал, куда обратиться за помощью. У собаки просто нет головы. Сейчас я забираю пса на экспертизу, а потом собираюсь идти в суд, - рассказал руководитель группы помощи животным «Антидогхантер».

Семен добавил, что у него есть запись с видеокамер, на которой видно группу подростков, которые могут иметь отношение к этому жестокому убийству. В пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю сообщили, что полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Шокированные жестоким убийством животного пермяки оставляют гневные комментарии под постом о произошедшем:

«Звери, а не дети. Ни одна собака столько зла не сделала, сколько его делают люди», «Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным», «Обязательно наказать! Никто не имеет никакого права обижать животных, тем более лишать жизни «Ужасная ситуация, не подобрать слов, бедная собака...».

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