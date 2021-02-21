«Как можно быть таким жестоким?» 26-летний житель Прикамья двумя ударами убил напавшего на него стаффордширского терьера

Недавно такой же стаффор напал искусал лицо девушке в соседнем Екатеринбурге. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Драматический случай произошел во дворе одной из многоэтажек в Березниках. На проходившего по двору молодого жителя дома набросился саффордширский терьер. Он вцепился ему зубами в одежду и стал ее рвать. Реакция физически развитого парня последовала быстро – он нанес псу два точных удара, тот завизжал, упал и затих.

Об этом случае с возмущением написала в соцсети хозяйка собаки.

- Выгуливали вечером с мужем нашего любимца стаффордширского терьера, проходил сосед по двору, и пес вцепился в ему в куртку, - сообщила она. - Нет, чтобы просто оттолкнуть собаку, но он нанес нашему питомцу два мощных удара в нос, и собака сразу умерла. Как можно быть таким жестоким? Меня до сих пор трясет.

Илья, на которого набросился бойцовский пес, не считает, что был в чем-то неправ.

- Собака-то не шуточная, она спокойно кости перемелет при такой челюсти!

- Начала трепать меня так за куртку, что чуть на пол не завалила! С моей стороны это самооборона была. Соседи сами виноваты - отпускали пса без намордника!

Владельцы собаки попытались вступиться за питомца, но было уже поздно.

- После того, как собаку убил, он за шею мужа схватил! – с негодованием утверждает хозяйка пса Ольга.

В соцсети у нее нашлись единомышленницы.

- Жестокий человек, на его совести смерть пёсика, - пишет, например, на странице ВКонтакте «ЧП Березники» пользовательница Елена. - Очень сочувствую хозяевам.

Соседи вспоминают, что не так давно этот же пес порвал маленького тойтерьера.

- Это была собачка моих родственников, с ней девочка гуляла, - рассказывает жительница дома Мария. - Стафф ей глотку перегрыз, пёсик умер , так что бумерангом ему вернулось.

Но Ольга теперь утверждает, что тойтерьер первый укусил стаффордширского терьера

В комментариях в соцсетях пользователи в основном склоняются к тому, что пса нужно было выгуливать в наморднике. Но есть и те, кто с ними не согласен.

- Люди! Почему же вы такие жестокие по отношению к братьям нашим меньшим? – восклицает, например, посетитель соцстанички Яна. - В чем же собака виновата, что заслужила такую смерть? Реакция, конечно, дело понятное. Но насмерть?