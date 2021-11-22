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Происшествия22 ноября 2021 9:53

В Пермском крае окончены поиски трех подростков

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Анна Маркова
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Пропавшие в Пермском крае подростки найдены.

Пропавшие в Пермском крае подростки найдены.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае окончены поиски трех подростков, пропавших 19 ноября. Об этом сообщает поисковый отряд ПСО «Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край». Они найдены, живы.

Напомним, 14-летний Арсений Федоровч, 17-летний Никита Отинов и 17-летняя Полина Федосеева сбежали из краснокамского ГКУСО ПК ЦПД три дня назад. Детей нашли сотрудники ПДН на одной из улиц в Мотовилихинском районе Перми. Сейчас правоохранители разбираются в причинах, из-за которых дети совершили побег.

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