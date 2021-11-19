«Зашел погреться в клуб». В Пермском крае при странных обстоятельствах умер девятиклассник

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 17 ноября, в селе Павловка в Чернушке внезапно умер девятиклассник Арсений. Как рассказали «КП» местные жители, трагедия произошла в Павловском доме культуры.

- Арсений вместе с ребятами пришел в наш сельский клуб погреться, - рассказывает местная жительница Ангелина. - Их, конечно же, пустили, ведь ребята у нас очень дружные и часто принимают участие в жизни нашего Дома культуры, так и в этот вечер они должны были помочь приготовиться к празднику. В одну секунду прямо в фойе Арсений побледнел и упал. Ему тут же вызвали "скорую" и попытались сделать искусственное дыхание. Но к приезду медиков он уже скончался. Все шокированы произошедшим, ведь Арсений ничем не болел, рос спортивным и здоровым мальчиком. Слышала, что последние три дня Арсений выглядел нездорово, был бледный, но странно, что никто не заметил, что он недомогает.

По словам Ангелины, в свое время родители Арсения развелись и приняли решение отправить его на воспитание к бабушке в село Павловка. Учителя и друзья Арсения отзываются о нем только самыми добрыми словами.

"Всегда помогал, поддерживал, улыбался с нами, был добр ко всем и отзывчив. Как же жаль, что тебя с нами больше нет, но ты всегда будешь в наших сердцах. Мы тебя любим", - написали друзья Арсения под постом о его смерти.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, сейчас назначена гистологическая экспертиза, которая установит причину смерти подростка.

*Имена героев публикации изменены.

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