Полиция Прикамья изъяла более двухсот литров нелегального алкоголя

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае полицейские изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Торговую точку по продаже суррогата правоохранители обнаружили на рынке в Октябрьском районе. В ней подпольно продавали спиртосодержащую жидкость в пятилитровых канистрах, водку с признаками подделки и этиловый спирт. Продавец и индивидуальный предприниматель в одном лице не смогли предоставить полиции документы на товар.

В общей сумме было изъято более 220 литров спиртосодержащей жидкости, алкоголя и спирта. Фальсификат направлен на экспертизу. По ее итогам будет решаться вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности. В местном отделе полиции проводится проверка.

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