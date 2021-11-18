«Скончались уже пять человек»: В Перми растет количество отравившихся паленым алкоголем

Все умершие жили в одном доме на проспекте Парковом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Количество отравившихся паленым алкоголем в Перми выросло до пяти человек. Накануне «КП» писала о том, что семья, живущая в квартире в микрорайоне Парковый, вечером 16 ноября позвонила в «скорую» с жалобами на ухудшающееся самочувствие. Перед тем, как это произошло, 58-летние супруги и их 38-летняя дочь употребляли спиртное.

Глава семьи не дождался медиков и скончался. Отравившихся дочку и маму врачи успели госпитализировать, но через несколько часов они умерли в реанимации. Выяснилось, что семья из трех человек не единственная, кто стал жертвой суррогатного алкоголя. Скончались еще два человека, жившие в одном доме вместе с отравившейся семьей на проспекте Парковом . Соседей «угостила» паленым спиртным умершая дочь.

- По факту смерти пяти человек следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы и объекты для дальнейшего исследования и назначили необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия допросили свидетелей. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводится совместно с сотрудниками полиции. Устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

Напомним, за последние месяцы по России прокатилась волна массовых отравлений метиловым спиртом. Громкие случаи произошли в Оренбурге, где скончались 35 человек и в Екатеринбурге, где жертвами суррогатного алкоголя стали 18 человек.

Симптомы отравления метанолом таковы: тошнота, головокружение, сильная слабость. Через несколько часов у человека появляются ухудшение зрения, «плавающие» пятна перед глазами и сильные боли во всем теле.

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