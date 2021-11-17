Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего прокурора Сергея Мурая

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В Пермском крае следователи закончили расследование уголовного дела бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Обвинение предъявлено по серьезным статьям. Его обвиняют в «Получении взятки с вымогательством, в крупном размере», «Получение взятки в особо крупном размере», «Подстрекательстве к превышению должностных полномочий», «Организации и подстрекательстве к служебному подлогу», а также 7 преступлениях, «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году, Мурай в должности прокурора Индустриального района получил лично и через посредников две взятки от предпринимателей 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Также с июня 2017 года по март 2018 года, прокурор не раз был посредником во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году Мурай совершил подстрекательство к превышению должностных полномочий и к организации служебного подлога сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Приставы незаконно прекратили 6 исполнительных производств, возбужденных на знакомых прокурора.

Во время расследования уголовного дела на имущество бывшего прокурора и его супруги наложен арест на 750 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СКР по Пермскому краю.

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